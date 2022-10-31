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Выбери лучшего игрока 15-го тура РПЛ

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Завершились матчи 15-го тура премьер-лиги — и мы предлагаем определить, кто из футболистов проявил себя ярче всего. Опрос доступен в Telegram-канале «СЭ».

Мансилья. В матче двух ярких команд первой части сезона сделал гол+пас и закрепил победу «Оренбурга».

Гладышев. Сделал дубль после выхода на замену и завершил разгром «Химок».

Сильянов. Надежная игра Александра в обороне и победный гол в ворота «Ахмата» принесли «Ростову» важную победу.

Медина. Снова забил за ЦСКА, и его гол стал единственным в московском дерби с «Локомотивом».

Пиняев. Был максимально полезен в матче с «НН» и в решающий момент заработал пенальти, который позволил «Крыльям» победить.

Газинский. Сравнял счет в первом тайме своим голом и помог «Уралу» добыть ничью на выезде.

Промес. Забил свой 12-й гол в текущем сезоне РПЛ и обеспечил «Спартаку» домашнюю победу над «Торпедо».

Кузяев. Провел яркий матч с «Краснодаром» и спас «Зенит» от потери очков, забив пенальти в самой концовке.

Далер Кузяев
Квинси Промес
Сергей Пиняев
Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
Хесус Медина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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