Президент «Оренбурга»: «Нашу селекцию проводит «Зенит»? Первый раз слышу!»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что селекцию клуба проводит «Зенит».

«Первый раз слышу об этом! Я много с чего смеюсь! Всем нужны какие-то сенсации. Мне об этом точно ничего неизвестно», — сказал Еремякин «СЭ».

Сегодня, 31 октября, журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что поиском новых футболистов для «Оренбурга» занимаются питерские скауты из «Зенита».