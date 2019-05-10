Вячеслав Подберезкин: "Удаление? Я не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин после поражения в матче 28-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:4) рассказал, что стало причиной его удаления

- Почему матч для "Рубина" сложился так неудачно?

- В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за свою игру. Что касается удаления, я, честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Я бы, конечно, не фолил в этом моменте. Это ненужный пенальти, плохое начало матча. Дальше было тяжело отыграться, хотя мы имели моменты, подходы. Но бывают и такие матчи.

- "Рубин" в весенней части чемпионата играет не очень хорошо, почти не забивает. Есть уверенность, что команде не светят переходные матчи или ее нет?

- Мы стараемся показывать хорошую игру, но сейчас все соперники очень сильные, борются за места, поэтому каждый матч очень важен для нас. Мы неплохо сыграли со "Спартаком" и "Оренбургом", но бывают и такие матчи, как сегодня, которые нужно пережить и сделать выводы из ошибок.

- Насколько для "Рубина" будет трагедией попадание в переходные матчи?

- Надеемся, что такого не случится. Надо обыгрывать дома "Анжи", да и с "Краснодаром" можно играть. Мы настраиваемся на победу в этих встречах, а не смотрим на переходные матчи.

- В эпизоде с пенальти согласны с решением арбитра?

- Надо повтор посмотреть. Мне показалось, что там была борьба. Возможно, задел локтем соперника. Точно не могу сказать. (Елена Григорьевская)

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