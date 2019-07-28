Вячеслав Подберезкин: "Если бегать, как роботы, ничего хорошего не будет"

Капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о том, как относится к критике со стороны болельщиков и об отношениях с главным тренером команды Романом Шароновым.

– После игр я не слежу за оценками прессы, а смотрю нарезки, которые кидают нам в тренерском штабе. Там видно, что получилось, а что нет, где не доиграл, где можно было сыграть получше, - приводит слова Подберезкина РИА "Новости". А что касается оценок болельщиков, то сколько людей, столько и мнений. Раньше более критично к этому относился. Много читал, особенно в "Краснодаре". Это не мешало, но все-таки задумывался об этом. А сейчас перерос этот момент. Стараюсь абстрагироваться от комментариев со стороны.

Раньше удивляли комментарии людей с неизвестных страниц, которые говорили, что вот ты, такой-сякой… Хотелось ответить даже, но никогда не отвечал и не буду. Наверное, в связи с возрастом и эмоциями хотелось сказать им что-то. Сейчас стараюсь к этому всему спокойно относиться.

– Вы стали играть смелее и даже рискованнее, чем в прошлом сезоне. Вам позволяют больше, чем раньше?

– Роман Сергеевич помог мне раскрепоститься. У меня нет рамок. Я такой человек, который не любит рамок, что в каких-то моментах, конечно, не очень правильно. Но Шаронов указывает на мои ошибки, указывает, где я потерял мяч, где можно было сыграть по-другому, но это происходит в добродушной обстановке. Нет такого, что "не делай больше этого". Сделал – ошибся, всякое бывает. У всех эмоции, это футбол. Тренер помог всем раскрепоститься. Нет каких-то цепей, что ты только туда или только сюда. У нас есть ответственность на поле, это обязательно. Но Шаронов прививает больше импровизации на поле. Если ее не будет, мы как роботы будем бегать, а ничего хорошего из этого не получится.

– Роману Шаронову не разрешается проявлять эмоции на скамейке запасных. Как это сдерживает его?

– Не сказал бы. Он приходит в раздевалку без голоса после игры. Его слышно, он живет командой, живет игрой. Его это не особо сковывает.