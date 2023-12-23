Колосков: «Крыши на стадионах — полумера, нужно менять формат проведения РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предложение генерального секретаря Максима Митрофанова о помощи клубам в возведении крыш на стадионах.

«В РФС бюджет ориентирован на другие цели, как и инвестиции. Поэтому я на недавнем исполкоме предложил другой вариант, который сократит затраты до минимума. Это изменить формат проведения чемпионата России. Ведь крыши на стадионах — это полумера, которая не решит всех проблем. Безусловно, их наличие избавит футболистов и зрителей от плохих погодных условий, будет комфортней играть и смотреть футбол на трибуне. Но ведь к матчу нужно же готовиться и тренироваться. Именно тренировки лежат в основе мастерства игроков. А у нас в этом году две недели команды не могли нормально готовиться к матчам. Качественных условий для подготовки не создано. Начинать нужно с этого. Одни крыши уровень мастерства не поднимут», — приводит слова Колоскова RT.

Ранее стало известно, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата, как ранее говорил президент РПЛ Александр Алаев, является Пивоваров.