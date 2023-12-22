Митрофанов высказался о том, когда РФС выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, когда организация выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей или достройки крыш на уже существующих аренах.

«РФС на самом деле несколько лет на это обращал внимание, в том числе и по инициативе Сергея Николаевича Галицкого. Общались с владельцами «Торпедо», но они не были готовы тогда это обсуждать. Что касается нынешних стадионов, то создание стационарных крыш не всегда возможно. Как только кто-то из клубов проработает проект и финансовую модель, мы постараемся и государство убедить в необходимости субсидировать данную работу, и сами постараемся помочь. Изменять регламентные нормы в сторону обязательного строительства через несколько лет крыши — не думаю, что это правильно», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».