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Митрофанов высказался о том, когда РФС выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, когда организация выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей или достройки крыш на уже существующих аренах.

«РФС на самом деле несколько лет на это обращал внимание, в том числе и по инициативе Сергея Николаевича Галицкого. Общались с владельцами «Торпедо», но они не были готовы тогда это обсуждать. Что касается нынешних стадионов, то создание стационарных крыш не всегда возможно. Как только кто-то из клубов проработает проект и финансовую модель, мы постараемся и государство убедить в необходимости субсидировать данную работу, и сами постараемся помочь. Изменять регламентные нормы в сторону обязательного строительства через несколько лет крыши — не думаю, что это правильно», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-stroitel-stva-stadionov-s-kry-shej-rfs-uzhe-obrashhal-na-e-to-vnimanie/
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Максим Митрофанов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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