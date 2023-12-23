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Масалитин: «Правильное решение, что не стали торопиться с уходом в Азию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение РФС не вступать в азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Правильное решение, что не стали торопиться. Есть такая поговорка: чем больше пауза, тем выше мастерство. Естественно, в этом вопросе все решает политика. Как только будет успех на СВО и политики смогут все перевернуть в нашу пользу, то и в мире спорта все повернутся к нам. Так что выдержали паузу пока по этому решению, это правильно. Единственный вопрос, платим ли мы сейчас за членство в УЕФА. Этот момент очень интересный. Что касается Азии, это, может быть, хороший вариант. Но мне кажется, что нужно и что-то свое предпринять. Вот объявили про игры БРИКС в Казани, и сразу с нами начали как-то разговаривать. Может, стоит предпринять что-то подобное в отношении футбола. И тоже будут по-другому относиться к нам», — сказал Масалитин «Евро-Футбол.Ру».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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