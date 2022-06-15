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Гинер о назначении Федотова в ЦСКА: «Верим, что в истории нашего клуба начинается новая победная глава»

Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ПФК ЦСКА начинается новая победная глава.
Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб «Сочи», что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной», — приводит официальный сайт армейцев слова Гинера.

Сегодня, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды. 55-летний российский специалист сменил Алексея Березуцкого, который покинул клуб.

Точный срок контракта ЦСКА с Федотовым не уточняется, но армейцы заявили, что соглашение рассчитано на длительное время.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/evgeniy-giner-v-istorii-pfk-cska-nachinaetsya-novaya-pobednaya-glava/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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