Колосков: «Будет Соболев играть в «Зените» или нет, зависит от него»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Насколько я понимаю, это четвертый нападающий в «Зените», это вроде неплохо, но и не совсем хорошо, конкуренция – дело хорошее, но слишком много игроков. Главное, что Соболев – хороший футболист, не знаю, какой у него характер, но играл в сборной, на футбольном поле фигура заметная, поэтому было жалко, что он нигде не играет. Будет он играть в «Зените» или нет, зависит от него.
Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер летнего окна, все-таки не такая выдающаяся фигура для таких описательных слов. Хороший футболист, но не более того. В плане адаптации будет много зависеть от контактов Соболева с главным тренером Сергеем Семаком, обстановке в целом, как его примут, это все-таки непростая многонациональная команда. Но Семак знает, что делает, будем ему доверять как опытному тренеру», – цитирует ТАСС Колоскова.
В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода – 10 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
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2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
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3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
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4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
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5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
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6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
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7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
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8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
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11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1