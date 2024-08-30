«Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне после конфликта со Слишковичем

Продать Александра Соболева руководство «Спартака» намеревалось еще в прошлом сезоне.

По информации обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, все началось в конце сезона-2023/24, перед финалом Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой». В предыдущем матче чемпионата с «Краснодаром» (1:0) и.о. главного тренера команды Владимир Слишкович хотел поберечь Соболева к Кубку и в основе не выпустил. Игрок после этого тренировался без рвения, что раздражало тренера.

Затем произошел неприятный эпизод на тренировке. В квадрате оказался второй мяч, и Соболев демонстративно его выбил. Это увидел Слишкович, отстранил игрока от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет. Форвард был готов извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.

«Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, как утверждается, на слова Слишковича до игры «Посмотришь матч на диване» Соболев якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Это стало известно руководству. Там решили, что будущего в команде у нападающего нет и впервые сказали, что готовы его продать. Соболев очокорбился такому отношению.