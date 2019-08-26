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Вячеслав Колосков: «Идея ФИФА о введении электронного определения офсайда — абсурд»

18:04
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал идею ФИФА о введении электронного определителя офсайда.

— Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие, — цитирует RT Колоскова. — Вспомните вчерашний матч ЦСКА с «Ахматом». Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота.

Руководители ФИФА ранее заявили, что в настоящий момент идет разработка системы, позволяющей определять офсайд.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/662211-koloskov-ofsaid-sistema-fifa

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