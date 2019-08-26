Вячеслав Колосков: «Идея ФИФА о введении электронного определения офсайда — абсурд»
18:04
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал идею ФИФА о введении электронного определителя офсайда.
— Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие, — цитирует RT Колоскова. — Вспомните вчерашний матч ЦСКА с «Ахматом». Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота.
Руководители ФИФА ранее заявили, что в настоящий момент идет разработка системы, позволяющей определять офсайд.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/662211-koloskov-ofsaid-sistema-fifa
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