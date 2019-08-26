Руководство ФИФА планирует заменить помощников судьи роботами

Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror.

По словам одного из представителей организации, ФИФА уже прорабатывает эту идею и изучает возможность ее внедрения. Планируется, что специальные роботы заменят помощников главного судьи (лайнсменов).

В последние годы ФИФА проводит активную модернизацию футбола, от внедрения датчиков для определения гола до запуска системы ВАР. Когда именно роботы-лайнсмены дебютируют в футболе, не уточняется.