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Руководство ФИФА планирует заменить помощников судьи роботами

13:06

Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror.

По словам одного из представителей организации, ФИФА уже прорабатывает эту идею и изучает возможность ее внедрения. Планируется, что специальные роботы заменят помощников главного судьи (лайнсменов).

В последние годы ФИФА проводит активную модернизацию футбола, от внедрения датчиков для определения гола до запуска системы ВАР. Когда именно роботы-лайнсмены дебютируют в футболе, не уточняется.

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