Николай Левников: «Компьютерные технологии нужны для игр роботов, а не людей»

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников высказал мнение, что ФИФА не стоит вводить электронную систему для определения офсайдов.

— Компьютер сможет определить лишь положение футболиста, а не то, вмешивается ли он в игру, пытается ли оказать влияние на соперника, какую выгоду извлекает, — приводит RT слова Левникова. — А ведь именно это и считается нарушением правил. Я выступаю за применение системы во избежание ключевых ошибок рефери, а не для определения миллиметрового офсайда. Компьютерные технологии нужны для игр роботов, а не людей. Мне кажется, чем больше в футболе будет применяться подобных технологий, тем менее интересным он станет для болельщиков

Ранее представители ФИФА заявили, что в настоящий момент идет разработка системы, позволяющей определять положение вне игры.

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