Грулев: «Самое главное — в сезон хорошо вкатиться»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулев рассказал, как прошли зимние сборы с нижегородской командой под руководством Виктора Гончаренко.

«У меня при Марцеле в «Динамо» тоже были очень серьезные сборы. Здесь, в «Пари НН», они немного другие в плане физической нагрузки. На первом сборе мы очень много бегали, очень много играли в футбол, очень много тактики. И в этом плане было тяжело. С Марцелом немножко другая работа была, но тоже тяжелые сборы. Так что к такому все привыкли. Самое главное — в сезон хорошо вкатиться», — цитируют «Известия» Грулева.

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице — 16 очков.