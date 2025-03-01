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Грулев: «Личка честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулев объяснил, почему мало играл в «Динамо» при Марцеле Личке и покинул клуб.

— Я и первый его сезон в «Динамо» тоже провел с минимальным игровым временем. И летом не перешел в «Пари НН» только из-за того, что случился рецидив травмы.

— С Марцелом Личкой обсуждали ситуацию?

— Да, он честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть. Потому что в «Динамо» не будешь получать супермного игрового времени». Все объяснил адекватно. Поэтому мы пожали руки и попрощались.

— Вы немало играли за «Динамо» при Сандро Шварце и Славише Йокановиче. Почему потеряли место в составе при Личке?

— У него другое видение футбола. У Марцела одна линия, у Йокановича другая, у Шварца третья. Появились игроки другого плана, которые были нужны Личке. Вот и все. Ничего личного.

Источник: https://iz.ru/1846908/aleksei-fomin/usel-iz-dinamo-poskolku-mne-25-let-zolotye-gody-nado-igrat
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Вячеслав Грулев
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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