Грулев: «Личка честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулев объяснил, почему мало играл в «Динамо» при Марцеле Личке и покинул клуб.

— Я и первый его сезон в «Динамо» тоже провел с минимальным игровым временем. И летом не перешел в «Пари НН» только из-за того, что случился рецидив травмы.

— С Марцелом Личкой обсуждали ситуацию?

— Да, он честно сказал: «Тебе лучше уйти туда, где будешь больше играть. Потому что в «Динамо» не будешь получать супермного игрового времени». Все объяснил адекватно. Поэтому мы пожали руки и попрощались.

— Вы немало играли за «Динамо» при Сандро Шварце и Славише Йокановиче. Почему потеряли место в составе при Личке?

— У него другое видение футбола. У Марцела одна линия, у Йокановича другая, у Шварца третья. Появились игроки другого плана, которые были нужны Личке. Вот и все. Ничего личного.