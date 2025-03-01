Агкацев — о возможном возвращении российского спорта: «Вернем флаг и гимн, а медали никуда не денутся!»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении российских клубов и национальной сборной на международные соревнования.

— Есть дискуссия — выступать на любых условиях или только с флагом и гимном. К чему ты склоняешься?

— Тяжело ответить. С одной стороны, есть борец, который занимается этим с шести лет, пахал всю жизнь, ничего не видел, кроме борьбы. Когда все сверстники гуляли, он был в зале — все ради мечты. И его выступление без флага можно понять. Но, честно, очень жалко, что так. В борьбе, например, сборная России с большим отрывом — номер один.

— Как Россия должна вернуться на Олимпиаду?

— Громко, с победами! Как всегда. Вернуть флаг и гимн, а медали никуда не денутся.

С 2022 года сборная России и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне встретится с Нигерией и Белоруссией.