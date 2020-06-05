«Вы были лучшие!» Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам железнодорожников в Instagram. 73-летний российский специалист поблагодарил фанатов за поддержку.

31 мая у Семина истек контракт с московским клубом, руководство «Локо» решило не продлевать соглашение с россиянином. С 1 июня главным тренером команды является Марко Николич.

«Дорогие болельщики! Спасибо Вам за все! Это были замечательные 4 года! Вы были лучшие!» — написал Семин в Instagram.

Семин тренировал «Локомотив» с 1992-го по 2005 год, а также с 2009-го по 2010-й и с 2016-й по 2020 год. За это время вместе с «железнодорожниками» он стал трехкратным чемпионом России, 6-кратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. 5 раз он становился серебряным призером РПЛ и дважды — бронзовым.