"Вставили их имена в публикацию на сайте". "Локомотив" потроллил "Спартак"

На официальном сайте "Локомотива" появилась информация о судьях, назначенных на матч 18-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" и ответную встречу 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Рубином".
- Вставили их имена в публикацию на сайте, - так сообщил об этой новости официальный Твиттер железнодорожников.
Назначены судьи на матчи #ЛокоКрылья и #РубинЛоко.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 февраля 2019 г.
Вставили их имена в публикацию на сайте👇🏼https://t.co/4xshCRXKjq
Ранее подобную формулировку использовал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг. Объясняя появление на сайте красно-белых материала негативного содержания о фанатах, он сказал: "Кто-то нам вставил эту публикацию".
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