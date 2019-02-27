15:45 | Футбол — РПЛ

"Вставили их имена в публикацию на сайте". "Локомотив" потроллил "Спартак"

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На официальном сайте "Локомотива" появилась информация о судьях, назначенных на матч 18-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" и ответную встречу 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Рубином"

Вставили их имена в публикацию на сайте, - так сообщил об этой новости официальный Твиттер железнодорожников. 

Ранее подобную формулировку использовал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг. Объясняя появление на сайте красно-белых материала негативного содержания о фанатах, он сказал: "Кто-то нам вставил эту публикацию".

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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