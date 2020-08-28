Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, как он неожиданно стал главный тренером молодежной команды «Спартака».

— Я думал над предложением «Химок» 30 секунд. Может, даже 15. От такого шанса не мог просто отказаться. Такое самое чувство было, когда мне впервые предложили возглавить молодежную команду «Спартака» в 2008 году, — сказал Гунько в интервью телеканалу «Россия 24». — Тогда Сергей Шавло приехал на стадион «Алмаз», где мы базировались. Все думали, кого же Сергей Дмитриевич пригласит на вакантное место Мирослава Ромащенко, который, если не ошибаюсь, уехал тренировать «Томь». Все тренеры оделись-причесались, достали конспекты, чтобы быть готовыми. И тут предложение поступило мне. И вопрос тогда был такой же, как и сейчас: «Дима, ты готов возглавить команду?». Я ответил, что да.

Дмитрий Гунько работал в структуре «Спартака» с 2006 года.