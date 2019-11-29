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«Все поражения и неудачи — это моя вина». Карпин обратился к болельщикам «Ростова»

10:18
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии домашнего матча 18-го тура с «Уралом» обратился к болельщикам ростовской команды с просьбой поддержать их. Ростовчане не побеждали уже в трех матчах чемпионата России подряд.

—  Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов, — цитирует пресс-служба клуба Карпина. — Все поражения и неудачи — это моя вина, пусть болельщики будут с игроками несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500 процентов. Им нужна ваша поддержка и любовь.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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