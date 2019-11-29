Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии домашнего матча 18-го тура с «Уралом» обратился к болельщикам ростовской команды с просьбой поддержать их. Ростовчане не побеждали уже в трех матчах чемпионата России подряд.

— Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов, — цитирует пресс-служба клуба Карпина. — Все поражения и неудачи — это моя вина, пусть болельщики будут с игроками несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500 процентов. Им нужна ваша поддержка и любовь.

Валерий Карпин: Хочу попросить болельщиков поддержать футболистов. Они будут отдаваться на 500%



Главный тренер «Ростова» перед игрой с «Уралом» рассказал о настроении команды и попросил болельщиков поддержать футболистов.https://t.co/TCHJJ3S4Tp pic.twitter.com/ELaKfO3n6x — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2019

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