Чемпионские эмоции «Зенита». Нужно больше золота!

Официальный Twitter Российской премьер-лиги выложил видео празднования «Зенитом» победы в чемпионате России. Сине-бело-голубые обеспечили себе титул за четыре тура до конца сезона благодаря победе над «Краснодаром» (4:2).

После сегодняшней домашней игры «Зенита» с «Сочи» (2:1) состоялась торжественная церемония вручения трофея.