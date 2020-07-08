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Чемпионские эмоции «Зенита». Нужно больше золота!

8 июля 2020, 21:06
Празднование &quot;Зенита&quot;. Фото Twitter
Празднование &quot;Зенита&quot;. Фото Twitter
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Официальный Twitter Российской премьер-лиги выложил видео празднования «Зенитом» победы в чемпионате России. Сине-бело-голубые обеспечили себе титул за четыре тура до конца сезона благодаря победе над «Краснодаром» (4:2).

После сегодняшней домашней игры «Зенита» с «Сочи» (2:1) состоялась торжественная церемония вручения трофея.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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