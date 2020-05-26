Все легионеры и иностранные специалисты вернулись в Россию

РПЛ завершила первый этап подготовки к рестарту сезона после того, как иностранные специалисты и игроки вернулись в Россию. Для реализации следующего этапа лига создала оперштаб по взаимодействию с органами власти и клубами.

— Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны, — приводит слова президента РПЛ Сергея Прядкина сайт лиги. — Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего.

Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодеи?ствия и обмена информациеи? по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничении? и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления РПЛ.