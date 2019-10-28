«Все еще будет». ЦСКА призвал болельщиков верить в команду
12:13
ЦСКА опубликовал в Twitter фотографию нападающего команды Федора Чалова в матче с «Динамо». Московские армейцы уступили со счетом 0:1 в 14-м туре чемпионата России.
— Все еще будет, — говорится в сообщении.
Всё ещё будет ?? #будьсЦСКА pic.twitter.com/OTYWoGdRvZ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 28, 2019
ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 14 матчах.
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