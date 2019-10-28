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«Все еще будет». ЦСКА призвал болельщиков верить в команду

12:13
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ЦСКА опубликовал в Twitter фотографию нападающего команды Федора Чалова в матче с «Динамо». Московские армейцы уступили со счетом 0:1 в 14-м туре чемпионата России.

— Все еще будет, — говорится в сообщении.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 14 матчах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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