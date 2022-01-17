«Все, что стоит дороже ста рублей, «Локомотив» будет продавать». Актер Баринов — о политике Цорна

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова форварда Зе Луиша о подробностях ухода из состава железнодорожников.

«Всем видно невооруженным глазом, что происходит в «Локомотиве».

Там одна команда сменила другую. Но цель у обеих команд — убрать этот клуб. Толку от выступлений против политики Цорна не будет. Решил не он. Его позвали разваливать. Тут надо понять, кто киллер, а кто заказчик. Но, в отличие от криминальных преступлений, тут люди неподсудны. Мне кажется, что Цорн — киллер, а заказчика ищите сами. В случае с Зе Луишем дело не в игроке. Он мало играл, но эффектно в некоторых матчах. Все, что стоит дороже ста рублей, «Локомотив» будет продавать", — сказал Баринов «СЭ».

13 января «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист выступал за железнодорожников с октября 2020 года, на его счету один гол и две результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.