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«Все, что стоит дороже ста рублей, «Локомотив» будет продавать». Актер Баринов — о политике Цорна

Микеле Антонов

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова форварда Зе Луиша о подробностях ухода из состава железнодорожников.

«Всем видно невооруженным глазом, что происходит в «Локомотиве».

Там одна команда сменила другую. Но цель у обеих команд — убрать этот клуб. Толку от выступлений против политики Цорна не будет. Решил не он. Его позвали разваливать. Тут надо понять, кто киллер, а кто заказчик. Но, в отличие от криминальных преступлений, тут люди неподсудны. Мне кажется, что Цорн — киллер, а заказчика ищите сами. В случае с Зе Луишем дело не в игроке. Он мало играл, но эффектно в некоторых матчах. Все, что стоит дороже ста рублей, «Локомотив» будет продавать", — сказал Баринов «СЭ».

13 января «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист выступал за железнодорожников с октября 2020 года, на его счету один гол и две результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Зе Луиш
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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