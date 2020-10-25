«Все будет рассмотрено». В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о работе арбитров Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:3). «Быки» считают, что судьи во встрече все сделали «красиво».

«Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка момента в моменте отмененного гола «Краснодара» действительно могла быть им непонятной», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат.ком».

«Если судья дает бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это все можно понять. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлет запрос. Все будет рассмотрено», — заявил Хачатурянц.