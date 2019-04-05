18:27 | Футбол — РПЛ

"Все будет хорошо". Джикия - о матче с ЦСКА

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что красно-белые будут играть на победу в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. Он также добавил, что вся команда с нетерпением ждала возвращения защитник Самюэля Жиго, который восстанавливался после травмы крестообразных связок колена. 

- Матч важнейший, поэтому будем играть на победу, - сказал Джикия в интервью клубному каналу "Спартака" в Youtube. - Хотим порадовать всех спартаковцев. Все будет хорошо.

Жиго? Я помогаю ему, он - огромный профессионал, который долго восстанавливался после травмы. Мы с нетерпением его ждали. А то, что ему предстоит игра с ЦСКА, тем оно и лучше. Сразу в бой!


"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке. 

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Спартак - ЦСКА

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