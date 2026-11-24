Дерби со «Спартаком» быть? ЦСКА обыграл «Акрон» и вышел в 1/8 финала Пути РПЛ

Долгожданный успех армейцев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

24 ноября, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Пожалуй, ЦСКА матч в Самаре был очень нужен. Не просто как возможность переключиться на другой турнир, а как способ благодаря FONBET Кубку России переломить неблагоприятную ситуацию. Тем более для армейцев все сошлось воедино. Во-первых, неудачная серия в РПЛ, отягощенная судейским скандалом в последнем туре. Во-вторых, неудобный в нынешнем сезоне соперник, которому команда Дмитрия Игдисамова проиграла в первом круге группового этапа (0:1), а потом спасла гостевую игру в чемпионате (2:2).

Но самое главное — именно в споре с «Акроном» решалось, какая команда сыграет в Пути РПЛ, а кому предстоит играть в плей-офф Пути регионов. Расклад был предельно простым: проигрывать — даже в серии пенальти — было категорически противопоказано обоим соперникам. Соответственно, счастья следовало искать у чужих ворот, и ЦСКА начал увереннее за счет контроля мяча, тогда как перестроившиеся на схему с тремя центральными защитниками хозяева не форсировали события. До добавленных к первому тайму минут Тороп откровенно скучал, так как защитники москвичей легко справлялись с немногочисленными выпадами.

Впрочем, было бы большим преувеличением утверждать, что Тереховский в противоположных воротах трудился не покладая рук. Попытка Олейникова поразить ближний угол и атака Кисляка с дальней дистанции получились скорее разминочными для голкипера. До этого — после удара Мусаева со второго этажа — мяч покинул поле, попав в штангу. А ближе всех к голу оказался Энрике Кармо, только бить бразильцу пришлось с нерабочей правой, и завершилось все невообразимым для такой ситуации промахом.

В свою очередь, команда Срджана Благоевича словно усыпляла гостей, а потом едва не открыла счет перед свистком на перерыв. Скорее всего, при розыгрыше углового Тороп не дотянулся бы до мяча, который Беншимол сбрасывал в дальний угол, и промахнулся на считаные сантиметры. И это точно был сигнал к резкой активизации «Акрона» во второй половине матча. В первой же атаке красно-черные наконец-то попали в створ, однако Тороп уверенно справился с ударом арендованного у ЦСКА Шуманского.

Белорус вышел на замену, а добавить огня армейской игре должны были свежие Обляков и Матеус Алвес. Как раз последний заработал перспективный штрафной, но Олейников промахнулся, закручивая мяч в ближний угол. А Шуманский, желая напомнить о себе армейскому штабу, перестарался. Пришел на помощь защитникам и сбил в собственной штрафной Кармо. Пенальти в ворота мастера справляться с ударами с точки Тереховского бил Обляков и перехитрил вратаря, направив мяч по центру ворот.

Причем перед 11-метровым в атаку к ранее вышедшему со скамейки Гонду добавился еще и Фиров, и сразу после гола волжане с трудом отбились от массированной атаки. Само собой, «Акрон» постарался перевести игру к чужой штрафной, но туда хозяев не пускали. Один раз — после падения Оганесяна — дошло до небольшой стычки с последующей раздачей желтых карточек. Пожалуй, эта ситуация долго оставалась самой горячей на армейской половине поля. Только в добавленное арбитром время Шуманский получил шанс исправиться, но с линии штрафной запустил мяч на трибуны.

На последний корнер в штрафную прибежал Тереховский, но и это не помогло. «Акрон» теперь ждет «СКА-Хабаровск». А ЦСКА, уверенно решив задачу и подняв себе настроение, подарил болельщикам горячее дерби со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ. Эти матчи обещают стать украшением следующего кубкового раунда. Если, конечно, «Спартак» не проиграет с разгромным счетом в Оренбурге (в Москве красно-белые выиграли 5:1).