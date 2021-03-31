Форвард «Ривер Плейта» входит в сферу интересов «Краснодара»

Нападающий «Ривер Плейт» Сантос Рафаэль Борре попал в сферу интересов ряда европейских клубов. Среди них есть и российский «Краснодар», написал в Twitter журналист Пако Бельмонте 31 марта.

На 25-летьнего форварда также претендуют португальский «Жил Висенте», английский «Сток Сити», итальянский «Кротоне» и испанский «Лас-Пальмас».

Борре выступает за «Ривер Плейт» с 2017 года, ранее он принадлежал «Атлетико» и играл за «Вильярреал».

В текущем сезоне Борре провел 7 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.