Форвард «Ривер Плейта» входит в сферу интересов «Краснодара»
16:18
Нападающий «Ривер Плейт» Сантос Рафаэль Борре попал в сферу интересов ряда европейских клубов. Среди них есть и российский «Краснодар», написал в Twitter журналист Пако Бельмонте 31 марта.
На 25-летьнего форварда также претендуют португальский «Жил Висенте», английский «Сток Сити», итальянский «Кротоне» и испанский «Лас-Пальмас».
Борре выступает за «Ривер Плейт» с 2017 года, ранее он принадлежал «Атлетико» и играл за «Вильярреал».
В текущем сезоне Борре провел 7 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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