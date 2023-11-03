Бальбуэна: «При мне «Динамо» станет чемпионом»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о возможной победе в чемпионате России.

— При тебе «Динамо» станет чемпионом?

— Да, конечно, — приводит слова Бальбуэны Sport24.

— Когда?

— Надеюсь, в этом сезоне.

— Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?

— Надеюсь. Не только я, а каждый усердно работает для достижения этой цели.

«Динамо» после 13 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко.