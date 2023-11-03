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Сегодня, 09:37

Бальбуэна: «При мне «Динамо» станет чемпионом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о возможной победе в чемпионате России.

— При тебе «Динамо» станет чемпионом?

— Да, конечно, — приводит слова Бальбуэны Sport24.

— Когда?

— Надеюсь, в этом сезоне.

— Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?

— Надеюсь. Не только я, а каждый усердно работает для достижения этой цели.

«Динамо» после 13 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592594-balbuena-pri-mne-dinamo-stanet-chempionom
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
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 - : -
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