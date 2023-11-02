Одоевский: «Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Конечно, рассчитываю вернуться»
Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский заявил, что рассчитывает вернуться в «Зенит».
20-летний россиянин выступает за команду из Астрахани на правах аренды из петербуржского клуба.
«Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где — но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» — и доказать», — приводит Metaratings слова Одоевского.
В сезоне-2023/24 Одоевский пропустил 20 голов в 15 матчах за «Волгарь», голкипер отыграл 3 встречи на ноль.
Источник: Metaratings
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|13
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|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
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|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
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|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
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|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
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|
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|4
|4
|5
|14-20
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|
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|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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