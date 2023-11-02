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Сегодня, 22:15

Одоевский: «Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Конечно, рассчитываю вернуться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский заявил, что рассчитывает вернуться в «Зенит».

20-летний россиянин выступает за команду из Астрахани на правах аренды из петербуржского клуба.

«Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где — но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» — и доказать», — приводит Metaratings слова Одоевского.

В сезоне-2023/24 Одоевский пропустил 20 голов в 15 матчах за «Волгарь», голкипер отыграл 3 встречи на ноль.

Источник: Metaratings
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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