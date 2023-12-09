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Вратарь «Зенита» Адамов: «Работы в матче с «Пари НН» у меня было немного, но игра тяжелая получилась»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— С победой и сухим матчем, ваши впечатления от игры?

— Работы у меня сегодня было немного, но игра тяжелая получилась, счет минимальный был. И любая ошибка могла нам дорого обойтись. Старался держать концентрацию до конца игры. Слава богу, что выиграли и уходим в отпуск с очень хорошим настроением.

— Быстро «Зениту» удалось забить, но для уверенности не хватало второго гола.

— Конечно, в таких играх нужно забивать, чтобы подуспокоиться. Но бывало, что и 2:0 ведешь, пропускаешь один гол и еще тяжелее становится. Все игры складываются по-разному, но я очень рад, что сегодня выиграли.

За бортом очень холодно. Я привык на юге, что тепло постоянно. Сейчас еще привыкаю к морозам. Ценю ли в такие моменты наличие крыши на стадионе? Конечно, смотрел вчерашние игры и сегодняшнюю. На полевых игроков еще смотрю — ладно, но за вратарей очень обидно, на самом деле. Очень тяжело, когда бывает немного моментов у твоих ворот, а ты там стоишь в одном термобелье и футболке. Не позавидуешь.

— В начале недели еще успели на морозе потренироваться, как пережили этот момент?

— На тренировках еще нормально, можно одеться потеплее: кофту, штаны, термобелье. И на тренировках это лучше переноситься. Я чувствовал себя хорошо.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; благодаря голу Матео Кассьерры (1:0). Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и минимум на сутки вернулся на вершину
Денис Адамов
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Денис Адамов: «Зенит» потерял много очков в тех играх, в которых не должен был»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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