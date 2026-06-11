Барко признан лучшим игроком сезона в «Спартаке», Зобнин и Солари — в тройке

Полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко признали лучшим игроком команды в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний аргентинец набрал 42 процента голосов среди болельщиков красно-белых. Второе место занял Роман Зобнин (22 процента), третье — Пабло Солари (11). Также на награду претендовали Кристофер Ву (10), Руслан Литвинов (10) и Жедсон Фернандеш (4).

В прошедшем сезоне Барко провел 37 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

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