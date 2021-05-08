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Вратарь «Уфы» Беленов в шаге от рекорда Акинфеева по незабитым пенальти

16:00
Александр Беленов. Фото Светлана Садыкова/ФК «Уфа»
Александр Беленов. Фото Светлана Садыкова/ФК «Уфа»
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В матче 29-го тура чемпионата России вратарь Александр Беленов отразил 11-метровый от форварда «Зенита» Сердара Азмуна (0:0) и не позволил иранцу войти в список бомбардиров, которые отличались 20 и более раз за сезон. Сам голкипер «Уфы» вышел на второе место среди самых неудобных для пенальтистов вратарей, обойдя Романа Березовского.

Из 50 ударов он отразил 13 (третий результат после Березовского и рекордсмена чемпионата Игоря Акинфеева), а еще шесть пришлись в каркас или прошли мимо ворот (лучший результат в истории). Чаще Беленова дуэли у пенальтистов выиграл лишь Акинфеев — 20 раз из 58 попыток.

(Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:

Игрок

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

58

16

4

20

Александр Беленов

50

13

6

19

Роман Березовский

52

14

4

18

Сергей Рыжиков

48

12

3

15

Руслан Нигматуллин

35

10

2

12

Андрей Новосадов

30

9

3

12

Илья Близнюк

29

8

4

12

Сослан Джанаев

32

8

3

11

Гильерме

40

7

4

11

Вячеслав Малафеев

41

7

4

11

Уфа — Зенит

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