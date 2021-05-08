Вратарь «Уфы» Беленов в шаге от рекорда Акинфеева по незабитым пенальти

В матче 29-го тура чемпионата России вратарь Александр Беленов отразил 11-метровый от форварда «Зенита» Сердара Азмуна (0:0) и не позволил иранцу войти в список бомбардиров, которые отличались 20 и более раз за сезон. Сам голкипер «Уфы» вышел на второе место среди самых неудобных для пенальтистов вратарей, обойдя Романа Березовского.

Из 50 ударов он отразил 13 (третий результат после Березовского и рекордсмена чемпионата Игоря Акинфеева), а еще шесть пришлись в каркас или прошли мимо ворот (лучший результат в истории). Чаще Беленова дуэли у пенальтистов выиграл лишь Акинфеев — 20 раз из 58 попыток.

(Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России: