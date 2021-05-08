Вратарь «Уфы» Беленов в шаге от рекорда Акинфеева по незабитым пенальти
В матче 29-го тура чемпионата России вратарь Александр Беленов отразил 11-метровый от форварда «Зенита» Сердара Азмуна (0:0) и не позволил иранцу войти в список бомбардиров, которые отличались 20 и более раз за сезон. Сам голкипер «Уфы» вышел на второе место среди самых неудобных для пенальтистов вратарей, обойдя Романа Березовского.
Из 50 ударов он отразил 13 (третий результат после Березовского и рекордсмена чемпионата Игоря Акинфеева), а еще шесть пришлись в каркас или прошли мимо ворот (лучший результат в истории). Чаще Беленова дуэли у пенальтистов выиграл лишь Акинфеев — 20 раз из 58 попыток.
(Кирилл Бурдаков)
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
58
|
16
|
4
|
20
|
Александр Беленов
|
50
|
13
|
6
|
19
|
Роман Березовский
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Сергей Рыжиков
|
48
|
12
|
3
|
15
|
Руслан Нигматуллин
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Сослан Джанаев
|
32
|
8
|
3
|
11
|
Гильерме
|
40
|
7
|
4
|
11
|
Вячеслав Малафеев
|
41
|
7
|
4
|
11
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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