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«Уфа» — «Зенит»: арбитр назначил «телевизионный» пенальти

16:04
8 мая. «Уфа» — «Зенит». Момент с назначением пенальти. 8 мая. «Уфа» — «Зенит». Момент с назначением пенальти. 8 мая. «Уфа» — «Зенит». Момент с назначением пенальти.
8 мая. «Уфа» — «Зенит». Момент с назначением пенальти.
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В конце первого тайма матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Зенит» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля.

Произошло это, правда, только после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Антона Кобзева. Сам же судья на 44-й минуте не заметил, что Константин Плиев в борьбе с Алексеем Суторминым сыграл в мяч левой рукой. Только посмотрев видеозапись, Москалев убедился, что ВАР и АВАР правы, исправил свою ошибку и указал на 11-метровую отметку.

8 мая. "Уфа" - "Зенит". Момент с назначением пенальти.
8 мая. «Уфа» — «Зенит». Момент с назначением пенальти.

(Александр Бобров)

Уфа — Зенит

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