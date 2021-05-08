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«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» и покинула зону вылета

15:54
8 мая. Уфа. «Уфа» — «Зенит» — 0:0. Фото ФК «Уфа».
8 мая. Уфа. «Уфа» — «Зенит» — 0:0. Фото ФК «Уфа».
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«Уфа» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» упустил отличную возможность забить гол в концовке первого тайма: нападающий Сердар Азмун не сумел переиграть с голкипера уфимцев Александра Беленова и не забил пенальти.

«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор».

«Зенит», который в прошлом туре гарантировал себе чемпионский титул, набрал 62 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

Нереализованный пенальти: Азмун, 45+4 (вратарь)

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Плиев, Бауэр (Морозов, 78), Милетич, Иванов, Камилов (Голубев, 78), Мрзляк (Урунов, 57), Жамалетдинов (Сысуев, 57), Андрич.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Барриос (Шамкин, 83), Азмун (Кравцов, 71), Малком (Крапухин, 86).

Предупреждения: Плиев, 80. Барриос, 82. Хотулев, 84. Беленов, 90+2.

Судьи: Москалев (Воронеж). Елеференко (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва).

8 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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