«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» и покинула зону вылета
«Уфа» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Зенит» упустил отличную возможность забить гол в концовке первого тайма: нападающий Сердар Азмун не сумел переиграть с голкипера уфимцев Александра Беленова и не забил пенальти.
«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 13-е место. На 14-ю строчку опустился «Ротор».
«Зенит», который в прошлом туре гарантировал себе чемпионский титул, набрал 62 очка.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
29-й тур
«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0
Нереализованный пенальти: Азмун, 45+4 (вратарь)
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Плиев, Бауэр (Морозов, 78), Милетич, Иванов, Камилов (Голубев, 78), Мрзляк (Урунов, 57), Жамалетдинов (Сысуев, 57), Андрич.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Барриос (Шамкин, 83), Азмун (Кравцов, 71), Малком (Крапухин, 86).
Предупреждения: Плиев, 80. Барриос, 82. Хотулев, 84. Беленов, 90+2.
Судьи: Москалев (Воронеж). Елеференко (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
ВАР: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва).
8 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю