Вратарь «Сочи» Заболотный — о поражении от «Спартака»: «Сами себе придумали проблемы»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Спартака» в матче 8-го тура (0:1) чемпионата России.

«Не могу сказать, что «Спартак» слишком много нагнетал, что мы отбивались. Как такового натиска там не было. Сами придумали себе проблемы. Обидно, что происходит одно и то же в матчах в Москве с ЦСКА и сейчас со «Спартаком». У меня как такового ответа, почему это происходит, нет. То, на каком мы сейчас месте находимся, обидно, очень психологически давит. Естественно, мы хотим выиграть и подняться», — сказал Заболотный «СЭ».

После 8 туров чемпионата России «Спартак» с 13 очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.