Заболотный — о состоянии поля «Сочи»: «Там играть невозможно. Отчасти из-за этого потеряли очки»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал «СЭ» состоянии поля в Сочи, из-за которого команда обменялась кругами со «Спартаком». «Сочи» проиграл красно-белым (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«Матчи, которые были сыграны уже на плохом поле в Сочи? Отчасти есть в этом одна из причин, почему были потеряны очки в тех играх. Намного приятней играть на «Спартаке» или на ЦСКА. Очень хочется, чтобы поле поскорее пришло в порядок. Это придаст нам больше и сил и очков. Все-таки мы хотим играть в футбол. Было необходимо перенести сюда игру, потому что там играть невозможно», — сказал Заболотный «СЭ».

После 8 туров чемпионата России «Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.