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Ловрен: «Что нужно сделать Салаху, чтобы оказаться в сборной ФИФА? Возможно, европейский паспорт»

Ловрен возмутился отсутствием Салаха в символической сборной мира по версии ФИФА
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на отсутствие нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в символической сборной мира по версии ФИФА.

«Для Салаха снова не нашлось места в сборной ФИФА? — написал Ловрен в Twitter. — Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что Мохамед заслуживает находиться там. Что нужно сделать Салаху, чтобы оказаться в сборной ФИФА? Возможно, европейский паспорт».

Напомним, что в символическую сборную мира по версии ФИФА попали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария"/"Реал», Австрия), Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Лионель Месси («Барселона"/"ПСЖ», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус"/"МЮ», Португалия).

Источник: https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1483423243700682764
Мохамед Салах
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