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Сегодня, 15:10

Клуб из Польши хочет арендовать молодого форварда «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент

Польская «Варта» ведет переговоры со «Спартаком» об аренде нападающего Александра Руденко, утверждает «Чемпионат».

Руденко является воспитанником красно-белых. На его счету 110 матчей за вторую команду «Спартака», в которых он забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач. За основу Руденко все еще не дебютировал.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 750 тысяч евро. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

На данный момент «Спартак» находится на подготовительном сборе в Дубае. Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4579865-polskaya-varta-hochet-arendovat-forvarda-spartaka.html
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