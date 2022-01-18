Клуб из Польши хочет арендовать молодого форварда «Спартака»

Польская «Варта» ведет переговоры со «Спартаком» об аренде нападающего Александра Руденко, утверждает «Чемпионат».

Руденко является воспитанником красно-белых. На его счету 110 матчей за вторую команду «Спартака», в которых он забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач. За основу Руденко все еще не дебютировал.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 750 тысяч евро. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

На данный момент «Спартак» находится на подготовительном сборе в Дубае. Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.