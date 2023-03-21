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Сегодня, 23:45

Песьяков: «Дзюба будет спокойно играть в РПЛ до 45 лет»

Руслан Минаев
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Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго», — цитируют Песьякова «Известия».

В этом сезоне 34-летний форвард провел за «Локо» 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://iz.ru/1485944/aleksei-fomin/v-rpl-dziuba-budet-igrat-i-zabivat-do-45-let
Артем Дзюба
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
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Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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