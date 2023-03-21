Песьяков: «Дзюба будет спокойно играть в РПЛ до 45 лет»
Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго», — цитируют Песьякова «Известия».
В этом сезоне 34-летний форвард провел за «Локо» 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
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|31-29
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|
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|1
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|
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|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
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|20
|8
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|8
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|28
|
10
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|
11
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|6
|4
|10
|27-37
|22
|
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|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
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|
16
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|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
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30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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