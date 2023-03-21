Песьяков: «Дзюба будет спокойно играть в РПЛ до 45 лет»

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго», — цитируют Песьякова «Известия».

В этом сезоне 34-летний форвард провел за «Локо» 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.