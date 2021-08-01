Вратарь «Химок» Лантратов о матче с «Краснодаром»: «Ребята бились до конца, просто красавцы»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился впечатлениями после матча второго тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Ребята вышли, бились до конца, — сказал вратарь в эфире канала «Матч премьер». — Просто мужики. Добавили 10 минут, но мы выдержали. Причем не просто бились, а играли в футбол. Просто красавцы. Выгрызали все мячи на всех участках поля. Ребята просто молодцы».

Лантратов в этой игре отразил пенальти в исполнении Виктора Классона. Он был признан лучшим игроком матча.