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Вратарь «Химок» Лантратов о матче с «Краснодаром»: «Ребята бились до конца, просто красавцы»

22:42
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Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился впечатлениями после матча второго тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Ребята вышли, бились до конца, — сказал вратарь в эфире канала «Матч премьер». — Просто мужики. Добавили 10 минут, но мы выдержали. Причем не просто бились, а играли в футбол. Просто красавцы. Выгрызали все мячи на всех участках поля. Ребята просто молодцы».

Лантратов в этой игре отразил пенальти в исполнении Виктора Классона. Он был признан лучшим игроком матча.

Краснодар — Химки

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