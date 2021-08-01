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Панюков — о ничьей с «Нижним Новгородом»: «Мы рассчитывали на другой счет»

22:38
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Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился впечатлениями о матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

— Поздравляем тебя с забитым голом. Опиши ситуацию с забитым мячом. Вытекал ли этот гол исходя из встречи?

— Гол наклевывался. Перед этим был первый момент, когда вратарь отбил мяч носком. Обидно, конечно. В эпизоде с голом мне сделали хорошую передачу. Видел, как набегал Андрей Егорычев, но сумел самостоятельно убрать защитника и забить гол, — приводит слова Панюкова сайт «Урала».

— Насколько сильно не удовлетворен результатом матча?

— На сто процентов. Мы рассчитывали на другой счет. Во второй половине очень низко сели. Допустили ошибку и пропустили. Потом вся игра шла без моментов.

— Сегодня было несколько болельщиков на стадионе. Чувствовал поддержку с трибун?

— Большое спасибо болельщикам! Мы все отчетливо слышали, хоть и людей было мало. Но все поддерживали нас, было очень приятно.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/andrej-panyukov-o-matche-ural-nizhnij-novgorod

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Иван Шитик все материалы автора

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