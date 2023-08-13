Вратарь «Факела» Гудиев прокомментировал четыре поражения подряд в РПЛ
Вратарь «Факела» Виталий Гудиев оценил игру команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Клуб проиграл все четыре встречи РПЛ.
— Четыре поражения — не самый удачный старт сезона. Нет ли паники и отчаяния? Чувствуете, что можно выправить ситуацию?
— Я бы не сказал. Если взять отдельно, может с «Сочи» не очень сыграли. А так, первая игра хорошей была, какие-то отрезки мы хорошо играли, просто не везло. Игра с ЦСКА дала нам уверенности. Будем двигаться дальше и набирать очки.
— Насколько «Зенит» изменился, по сравнению с прошлым сезоном? Кто самый опасный лично для вас в клуб?
— Вы знаете, правда, в первом тайме команда очень классно играла. Не знаю, ушли пару ребят, но опять же, «Зенит» — чемпион страны, играет в быстрый и хороший футбол. Второй тайм, думаю, мы дали бой.
— В продолжение этих слов. «Факел» показал, что можно играть с «Зенитом»?
— Конечно, конечно! Мы давали напряжение, они играли не в своей манере, это было видно. Мне казалось так со стороны. Мне казалось, что вот-вот, что-то да залетит. Потом, когда был пенальти, были такие эмоции, а в итоге получилось все наоборот.
— Тем не менее, был случай, когда мяч чуть не залетел в ворота «Зенита». Несчастный случай?
— Второй тайм, считаю, мы сыграли хорошо.
«Факел» — единственная команда, не набравшая очков после 4 туров РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0