ЦСКА — «Сочи»: нулевая ничья после первого тайма

Читать «СЭ» в

ЦСКА и «Сочи» играют в нулевую ничью по итогам первого тайма матча 4-го тура РПЛ — 0:0.

Армейцы нанесли по воротам соперника 6 ударов. Гости — ни одного.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.