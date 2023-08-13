Смолов считает «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство: «Они реально в порядке»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался об интриге в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит. Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия Малкома. Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство. Тот же Вендел — суперфутболист. Человек приехал с лишним весом, пропустил всю предсезонку и у него никто не может отобрать мяч. Они реально в порядке. Мы обыграли их не без доли везения», — сказал Смолов.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал 7 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Динамо» — шестое (7 очков).