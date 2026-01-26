В «Партизане» отреагировали на интерес ЦСКА к защитнику Рогановичу

В пресс-службе «Партизана» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Милана Рогановича в ЦСКА.

Ранее издание Telegraf сообщило, что ЦСКА готов купить 20-летнего черногорца зимой.

«Что касается возможного трансфера Рогановича, то на данный момент каждый игрок в составе очень важен для нас с точки зрения победы в национальном чемпионате в этом году. Милан не исключение. Но у каждого молодого игрока в нашем составе есть опция выкупа в контракте. Если кто-либо из заинтересованных клубов будет готов заплатить эту сумму «Партизану», то между игроком и этим клубом будет достигнуто соглашение. Другими словами, в этом случае «Партизан» не сможет остановить трансфер», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Роганович провел за «Партизан» 25 матчей и отдал 3 голевых передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.