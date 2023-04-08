Шунин: «Атмосфера в «Динамо» хорошая. Не верьте слухам»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.
— Что скажете о пенальти?
— В момент подачи смотрел за мячом. На мой взгляд, это ошибочный пенальти. В раздевалке сказали, что это ошибочный 11-метровый. Обидно, что есть ВАР и мы не пользуемся этой возможностью. Надо пересмотреть эпизод. Если пенальти действительно не было, то это плохо..
— Какая сейчас атмосфера в «Динамо»?
— Все хорошо. Не верьте слухам. Всегда, когда команда не выигрывает, количество слухов возрастает. Каждый футболист отдает на тренировках., чтобы изменить ситуацию. Бывают такие моменты.Последние три матча у нас было все, чтобы выиграть. Нужно выиграть одну игру и все изменится.
— Правда ли, что группа игроков подходила к Йокановичу?
— Задайте вопросы тем, кто эту информацию написал. У меня нет такой информации.
— Есть плюсы от сегодняшней игры?
— Плюс только в том, что мы не отпустили «Спартак». Плюс — не проиграли. Наверное, это все могу сказать. Мы готовились побеждать.
— Закономерен ли результат?
— Конечно, хотели выиграть. Серьезно готовились к матчу против «Спартака». У нас было все, чтобы победить. И нет положительных эмоций после матча.
— Казалось, что играли футболисты, неуправляемые тренером. С поля также казалось?
— На поле мы были сконцентрированы на игре, на мяче, на своих игроках. Не заметил. Завтра будем разбирать матч, где допустили ошибки. А они были, их надо убирать.
«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4