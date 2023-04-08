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Шунин: «Атмосфера в «Динамо» хорошая. Не верьте слухам»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

— Что скажете о пенальти?

— В момент подачи смотрел за мячом. На мой взгляд, это ошибочный пенальти. В раздевалке сказали, что это ошибочный 11-метровый. Обидно, что есть ВАР и мы не пользуемся этой возможностью. Надо пересмотреть эпизод. Если пенальти действительно не было, то это плохо..

— Какая сейчас атмосфера в «Динамо»?

—  Все хорошо. Не верьте слухам. Всегда, когда команда не выигрывает, количество слухов возрастает. Каждый футболист отдает на тренировках., чтобы изменить ситуацию. Бывают такие моменты.Последние три матча у нас было все, чтобы выиграть. Нужно выиграть одну игру и все изменится.

— Правда ли, что группа игроков подходила к Йокановичу?

— Задайте вопросы тем, кто эту информацию написал. У меня нет такой информации.

— Есть плюсы от сегодняшней игры?

— Плюс только в том, что мы не отпустили «Спартак». Плюс — не проиграли. Наверное, это все могу сказать. Мы готовились побеждать.

— Закономерен ли результат?

— Конечно, хотели выиграть. Серьезно готовились к матчу против «Спартака». У нас было все, чтобы победить. И нет положительных эмоций после матча.

— Казалось, что играли футболисты, неуправляемые тренером. С поля также казалось?

— На поле мы были сконцентрированы на игре, на мяче, на своих игроках. Не заметил. Завтра будем разбирать матч, где допустили ошибки. А они были, их надо убирать.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
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 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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 11 1 1
Илья Кутепов

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