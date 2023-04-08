Абаскаль: «Селихов извинился в подтрибунке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру вратаря Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

— Оцените игру Селихова. С чем связаны его сегодняшние ошибки?

— Если б я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Он извинился сегодня в подтрибунке. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему психологически, он много помогает команде, он один из капитанов.

— Вам не показалось, что в отсутствии Промеса, команда слишком часто играет верхом, что команда не разыгрывает мяч, а ищет Соболева?

— «Динамо» в прессинге оставляет один в один. В единоборстве с Соболевым у Маричаля, понимали, что у Саши будет преимущество. Игнатов с Мартинсом также участвовали в атакующих действиях, проходя сразу две линии соперника. До этого было про первый тайм, а во втором — чем меньше передач тебе требуется, чтобы доставить до мяч до результативного действия, тем лучше.