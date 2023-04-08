Теннисистка Потапова об игре «Спартака» и «Динамо»: «Интересный и захватывающий матч»

Теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала ничью «Спартака» и «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура РПЛ.

— Конечно, ожидала победы, но жаловаться не могу. Теперь у меня есть еще одна футболка. Пополняю свою коллекцию. Напряженно было смотреть с трибуны. Но думаю, что ребята справились, а матч был очень интересным и захватывающим для фанатов.

Надевать майку «Спартака» на свои матчи? Действительно, в правилах сказано, что этого делать нельзя. На тренировке, возможно, буду выходить. Нарушать правила не буду. Я не знала, что нельзя выходить в этой футболке.

— Что вы можете сказать об игре вратаря?

— Обидно, что некоторые голы были пропущены, но это большая ответственность и огромное давление. Думаю, он справился, как мог.

— Почему «Спартак»?

— Получилось случайно. Мой агент привил мне эту любовь. Взял меня в 12 лет на матч. И с первого матча я влюбилась в атмосферу и команду и футбол.

— У кого в «Спартаке» лучшая подача?

— Наверное, у Соболева. Он сегодня очень мне понравился, несмотря на автогол. В этом ничего страшного нет. Думаю, он все равно отыграл на что процентов.

— Кто любимый игрок в «Спартаке»?

— Промес и Соболев.