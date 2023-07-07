Агент Шпинев — о будущем Худякова: «Только главный тренер команды знает, кто будет первым, вторым и третьим вратарем»
Известный футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем своего клиента.
«У нас еще год действующего договора. Только главный тренер команды знает, кто будет первым, вторым и третьим вратарем. Конечно, каждый футболист хочет играть и развиваться. Худяков старается, трудится, делает все, что от него зависит. Аренда? Вариант аренды в России 19-летнему вратарю, который принадлежит другому клубу — практически нереален», — приводят слова Шпинева Metaratings.ru.
19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В прошлом сезоне он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей.
Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллионов евро.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -